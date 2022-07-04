Son dakika haberi! Silivri'de silahlı kavga: 4'ü ağır 10 yaralı Son dakika haberler... Silivri'de silahlı kavga: 4'ü ağır 10 yaralı Silivri Fatih mahallesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4'ü ağır 10 kişi yaralandı. Silivri'de silahlı kavga: 4'ü ağır 10 yaralı İSTANBUL - Silivri Fatih mahallesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4'ü ağır 10 kişi yaralandı. Olay, gece saatlerinde Silivri Fatih Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle silahlar çekildi. Onlarca mermimin sıkıldığı kavgada, 4'ü ağır 10 kişi yaralandı. Olayda yaralılar ambulans ve özel araçlarla Silivri Devlet hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan 4 kişi ambulanslarla çevredeki Eğitim Araştırma hastanelerine sevk edildi. Diğer yaralı 6 kişinin tedavileri Silivri Devlet Hastanesinde devam ediyor. Polis, Silivri Devlet Hastanesin önü ve olayın gerçekleştiği sokakta geniş güvenlik tedbirleri alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Fatih kavga 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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