Silivri'de Seyir Halindeki Araçta Yangın Çıktı

Silivri'de Seyir Halindeki Araçta Yangın Çıktı
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Silivri D-100 Karayolu'nda seyir halinde olan bir binek araç bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü ve çevredeki esnafın yardımıyla yangın büyümeden söndürüldü, olayda yaralanan olmadı.

Silivri'de D-100 Karayolu'nda seyir halinde olan bir araç aniden alev aldı.

Silivri'de D-100 Karayolu yan yol üzerinde, eski Emniyet Müdürlüğü mevkiinde seyir halindeki bir binek araçta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Aracı durduran sürücü ve yanında bulunan bir kişi bagajdan yangın söndürme tüpünü çıkararak alevlere sıkmaya başladı. Çevredeki esnafın da yardımıyla yangın büyümeden söndürüldü. Araçta maddi hasar meydana gelirken, olay sırasında herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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