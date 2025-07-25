Silivri'de Park Halindeki Cip Denize Uçtu

Silivri'de Park Halindeki Cip Denize Uçtu
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Silivri Dalgakıran mevkiinde park halindeki bir cip, bilinmeyen bir nedenle denize uçtu. Ekipler yaklaşık 3 saatlik çalışmayla aracı sudan çıkardı. Olayda can kaybı yaşanmadı ve inceleme başlatıldı.

Silivri Dalgakıran mevkiinde park halindeki cip henüz belirlenemeyen bir nedenle hareket ederek denize uçtu. Araç, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla denizden çıkarıldı.

Silivri Dalgakıran mevkiinde park halindeki bir cip, henüz belirlenemeyen bir nedenle hareket ederek denize uçtu. Olayda şans eseri araç içerisinde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. İçinde kimsenin bulunmadığı cip, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla denizden çıkarıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Bölgeye Sahil Güvenlik, ambulans, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Suya tamamen gömülen araca ulaşmak için uzun süreli bir kurtarma çalışması başlatıldı.

3 saatte çıkarıldı

Yaklaşık 3 saat süren koordineli çalışmanın ardından denize düşen araç, ekipler tarafından sudan çıkarıldı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, aracın denize düşüş sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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