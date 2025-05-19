Silivri'de paramotor çatıya düştü

İSTANBUL - İstanbul'un Silivri ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında uçuş yapan paramotor bir çatıya düştü. Paramotordaki 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul'un Silivri ilçesinde meydana gelen olayda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında uçuş yapan paramotor kontrolden çıkarak bir çatıya düştü. Paramotorun pilotunun ve beraberindeki yolcusunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.