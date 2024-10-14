Üye Girişi
Haberler

Silivri'de Otomobil Kazası: 2 Yaralı

Silivri'de Otomobil Kazası: 2 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Silivri'de meydana gelen otomobil kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, E5 Karayolu'nda bir otomobilin önündeki araca çarpması sonucu gerçekleşti. Kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

İstanbul Silivri'de otomobilin takla atması sonucu 2 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün öğle saatlerinde E5 Karayolu Silivri Parkköy mevkiinde meydana gelmişti. İstanbul istikametine seyir halinde olan otomobil önündeki otomobile arkadan çarpmış ve çarpmanın etkisiyle bir otomobil takla atmıştı. Kazada 2 kişi yaralanmıştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırılmıştı. Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde hızla gelen otomobilin aynı yöne giden araca arkadan çarparak devrildiği görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Kamerası Trafik Kazaları Yerel Haberler Güvenlik Otomobil istanbul 3-sayfa Güncel

Bizim Çocuklar'dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş

Bizim Çocuklar'dan tarihi geri dönüş

 Kabine sonrası dikkat çeken sözler: Ekran ekran dolaşıp sağa sola sataşıyorlar

"Ekran ekran dolaşıp sağa sola sataşıyorlar"

 Bakan Tunç'tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama

Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili gerçek ortaya çıktı
AK Parti, 'Öldüren kadar ölen de suçlu' diyen meclis üyesi için harekete geçti

AK Parti skandal sözlerin ardından harekete geçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziantep elektrik kesintisi! 15-16 Ekim Nizip, İslahiye, Nurdağı elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 15-16 Ekim Nilüfer, İnegöl, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 15-16 Ekim Yenimahalle, Mamak, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 15-16 Ekim Alanya, Manavgat, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 15-16 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Ereğli, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 15-16 Ekim Bornova, Karşıyaka, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 15-16 Ekim Çukurova, Sarıçam, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? İstanbul elektrik kesintisi! 15-16 Ekim Pendik, Ümraniye, Bayrampaşa, Sarıyer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi! 15-16 Ekim Turgutlu, Şehzadeler, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Türkiye Galler maçı ne zaman 2024? Elazığ deprem mi oldu? Elazığ'da son dakika deprem oldu! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.