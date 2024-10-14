Silivri'de Otomobil Kazası: 2 Yaralı

İstanbul Silivri'de otomobilin takla atması sonucu 2 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün öğle saatlerinde E5 Karayolu Silivri Parkköy mevkiinde meydana gelmişti. İstanbul istikametine seyir halinde olan otomobil önündeki otomobile arkadan çarpmış ve çarpmanın etkisiyle bir otomobil takla atmıştı. Kazada 2 kişi yaralanmıştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırılmıştı. Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde hızla gelen otomobilin aynı yöne giden araca arkadan çarparak devrildiği görüldü. - İSTANBUL