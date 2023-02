Silivri'de otomobil greydere ok gibi böyle saplandı: 1 ölü Silivri'de önünde seyir halindeki kar küreme aracına otomobil ok gibi saplandı.

Silivri'de otomobil greydere ok gibi böyle saplandı: 1 ölü

İSTANBUL - Silivri'de önünde seyir halindeki kar küreme aracına otomobil ok gibi saplandı. Kazada araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti 1 kişi de ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde D-100 karayolu İstanbul istikmaeti Silivri Otogar karşısında meydana geldi.Edinilen bilgilre göre Fatih T. yönetimindeki otomobil seyir halindeyken aynı yönde kar küreme yapan Karayolları Müdürlüğüne ait greydere arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle alev alan araç, çevreden gelen vatandaşlar ve olay yerine gelen itfaiye ekiplerinde söndürüldü. Kazada araç sürücüsü Fatih T., olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan Uğur T. ise ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırıldı. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kametasına an be an yansıdı.