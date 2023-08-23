Silivri'de Oto Tamircisi Önünde Pompalı Tüfekle Havaya Ateş Eden Şüpheli Yakalandı

Silivri'de bulunan bir oto tamircisinin önünde pompalı tüfekle havaya ateş eden şüpheli, görüntülerini cep telefonu kamerasına kaydederek sosyal medyada paylaştı. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından harekete geçerek şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan incelemede, kullanılan tüfeğin ruhsatsız olduğu tespit edildi. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.