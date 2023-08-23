Silivri'de Oto Tamircisi Önünde Pompalı Tüfekle Havaya Ateş Eden Şüpheli Yakalandı
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Silivri'de bulunan bir oto tamircisinin önünde pompalı tüfekle havaya ateş eden şüpheli, görüntülerini cep telefonu kamerasına kaydederek sosyal medyada paylaştı. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından harekete geçerek şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan incelemede, kullanılan tüfeğin ruhsatsız olduğu tespit edildi. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Silivri'de oto tamircisi önünde pompalı tüfekle havaya ateş eden şüpheli yakalandı.
Mimar Sinan Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'ndeki oto tamircisi önünde dün pompalı tüfekle havaya ateş eden kişi, görüntülerini cep telefonu kamerasına kaydederek sosyal medyada yayınladı.
Görüntüler üzerine harekete geçen Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri oto tamircisine giderek şüpheli M.T'yi gözaltına aldı.
Yapılan incelemede olayda kullanılan pompalı tüfeğin ruhsatsız olduğu belirlendi.
M.T. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.