Silivri'de Ot Olan Alanda Yangın Çıktı

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Silivri Çeltik Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak bölgede tehdit oluşturdu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Silivri'de otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, Silivri Çeltik Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Hızla yayılan ve bölgedeki evleri tehdit eden yangın için çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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