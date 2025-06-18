Silivri'de Ot Olan Alanda Yangın Çıktı

Silivri'de otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, Silivri Çeltik Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Hızla yayılan ve bölgedeki evleri tehdit eden yangın için çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL