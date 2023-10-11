Silivri'de Öğrencisini Taciz Eden Voleybol Antrenörü Adli Makamlara Sevk Edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir voleybol kursuna giden kız çocuğunun antrenörü tarafından taciz edildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Taciz iddiasıyla gözaltına alınan antrenör, çocuğun cinsel istismarı suçundan adli makamlara sevk edildi.

Silivri'de öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan voleybol antrenörü adli makamlara sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 7 Ekim'de bir voleybol kursuna giden kız çocuğunun antrenörü tarafından taciz edildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, U.T'nin yaşı küçük iki öğrencisine yakın davrandığını, olayın gerçekleştiği gün ise evine bırakmak için arabasına aldığı iki çocuktan birini indirdikten sonra diğerini taciz ettiği iddiası üzerine şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlerinin ardından şüpheli "çocuğun cinsel istismarı suçundan" adli makamlara sevk edildi.