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Silivri'de Kuyumcu Soygunu: 2 Kilo Altın Çalındı

Silivri'de Kuyumcu Soygunu: 2 Kilo Altın Çalındı
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Silivri'de meydana gelen soygunda, maskeli dört kişi kuyumcuya girerek 2 kilo altını alarak kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri soyguncuları yakalamak için inceleme başlattı.

Silivri'de sabaha karşı bir kuyumcuya gelen maskeli 4 kişi içeride bulunana 2 kilo altını alarak kaçtı.

Olay, Silivri Başkomutan Caddesi'nde 04.30 sıralarına meydan geldi. İddiaya göre, maskeli dört kişi araçla geldikleri kuyumcunun kepeği açarak içeri girdi. 50 saniye de içeride yaklaşık 2 kilo altını alarak kaçtılar. Alarmı duyup gelen kuyumcu sahibi şoke oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparak soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnceleme Güvenlik 3-sayfa Ekonomi Polis Suç

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