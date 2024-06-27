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Silivri'de Kontrolsüz Şekilde İlerleyen Lastik Tehlike Saçtı

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Silivri'de TEM Otoyolu'nda bir kamyonetten kopan lastik, kilometrelerce yolculuk yaptı. Herhangi bir kazaya neden olmayan lastiğin tehlikeli yolculuğu, bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Silivri'de TEM Otoyolu'nda bir kamyonetten kopan lastik, kilometrelerce yolculuk yaptı. Herhangi bir kazaya neden olmayan lastiğin tehlikeli yolculuğu, bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, sabah saat 08.00 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikameti Silivri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyol üzerinde ilerleyen bir kamyonetin lastiği bijonlarının gevşemesi sonucu yerinden çıktı. Yerinden çıkan lastik, otoyol üzerinde kontrolsüz şekilde savrularak ilerlemeye başladı. Durumu fark etmeyen sürücü ise uzaklaştı. Lastiği fark eden başka bir sürücü, yolun eğimli olması nedeniyle sağa sola çarparak ilerleyen lastiğin diğer araçlara ve trafik akışına zarar vermemesi için çaba sarf etti. Duyarlı sürücü bir yandan dörtlü ikaz ışıklarını yakarak diğer sürücüleri uyarırken, bir yandan da kontrolsüz şekilde ilerleyen lastiği güvenli bir bölgeye çekebilmek için durana kadar kilometrelerce takip etti. Olay anı ise, sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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