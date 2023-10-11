Silivri'de Kız Öğrencisini Taciz Eden Antrenör Tutuklandı

SİLİVRİ'de kız öğrencisini taciz ettiği öne sürülen voleybol antrenörü emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan U.T. cezaevine gönderildi.

Silivri'de kız öğrencisini taciz ettiği iddia edilen U.T. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. U.T. emniyetteki işlemlerin ardından çocuğun cinsel istismarı suçundan adliyeye sevk edildi. Bu arada tacize uğradığını iddia eden kızın U.T. ile telefon görüşmesini kayda aldığı ortaya çıktı. Kayıtta öğrencinin Elim ayağım titriyor, sizin kızınıza yapılsa hoşunuza gider mi dediği, U.T.'nin ise Bir daha böyle bir şey olmayacak. Rahat olabilirsin, ben hata yaptım. Bazen olur öyle kusura bakma. Büyüklük sende kalsın, özür dilerim bunlar aramızda. Bir daha hatam olmayacak dediği duyuluyor. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan U.T. cezaevine gönderildi.