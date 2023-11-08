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Silivri'de Kayıp Öğretmenin Cenazesi Bulundu

Silivri'de yaşayan öğretmen Hasan Sezer, evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Sezer'in cenazesi evinin yakınlarındaki derede bulundu ve Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.