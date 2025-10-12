Haberler

Silivri'de Kaya Düşmesi Olayında Can Kaybı Yok

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silivri'de bir çay bahçesi yanında dağdan düşen kaya parçaları, çocukların da bulunduğu alanda can kaybı olmadan atlatıldı. Olayda bir otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Silivri'de, bir çay bahçesinin bitişiğinde bulunan dağlık alanda kaya parçaları bahçeye düştü. Çocuklarında bulunduğu alanda can kaybı yaşanmaması, olası facianın önüne geçerken, bir otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Olay, dün Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi Marina Caddesi Yarlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde bir çay bahçesinde, aralarında çocukların da bulunduğu müşterilerin olduğu sırada, dağlık alandan sesler duyulmaya başladı. Seslerin ardından dağdan çok sayıda kaya parçası çay bahçesi ve çevresine düştü. Kayalar, yaklaşık 40 metre yükseklikten düşerken, çay bahçesinde bulunan 1'i çocuk 7 kişi olayda yara almadan kurtuldu. Olayda can ve mal kaybının olamaması olası bir facianın önüne geçerken, o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Ayrıca, olay yerinde bir otomobilde de kaya düşmesi sonucu maddi hasar meydana geldiği de öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Çin'den tarihi rest! Trump'ın gümrük vergisi kararı sonrası ABD'yi açık açık uyardılar

Çin'den piyasaları sarsan karar sonrası ABD'ye tarihi rest
Bakan Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanların ehliyeti 120 gün geri alınacak

Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanların ehliyeti 120 gün geri alınacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sırbistan'ın Dünya Kupası hayallerini eski Sivassporlu Manaj yıktı

Eski Sivaslı, yıldızlarla dolu o takımın Dünya Kupası hayalini bitirdi
Bakan Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanların ehliyeti 120 gün geri alınacak

Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanların ehliyeti 120 gün geri alınacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.