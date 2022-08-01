Silivri'de kamyon viyadükten aşağı uçtu: 1 yaralı Silivri'de kamyon viyadükten aşağı uçtu: 1 yaralı Silivri'de tekeri patlayan kamyon yaklaşık 20 metre yükseklikteki viyadükten aşağı düştü. Silivri'de kamyon viyadükten aşağı uçtu: 1 yaralı İSTANBUL - Silivri'de tekeri patlayan kamyon yaklaşık 20 metre yükseklikteki viyadükten aşağı düştü. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü hastaneye kaldırılırken, kamyonun kullanılamaz hale gelmesi dron ile havadan görüntülendi. Olay akşam 17.30 sıralarında Silivri TEM Otoyolu Kovaderesi Viyadüğü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre göre 34 ZK 6077 plakalı kamyonun viyadükte ilerlerken lastiği patladı. Lastiği patlayan kamyonun sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyon yaklaşık 20 metre yükseklikteki viyadükten içerisinde sürücü ile birlikte aşağı düştü. Yaşanan kazada yaralanan kamyon sürücüsü araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kazanın ardından kamyonun kullanılamaz hale gelmesi dron ile havadan görüntülendi. İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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