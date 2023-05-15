Silivri'de kadın sürücü ganyan bayiine çarptı: 1 ölü

İSTANBUL - Silivri'de direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü ganyan bayiine çarptı. Bayii de oturan 61 yaşındaki yaşlı adam duvar ile araç arasında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Silivri'de bulunan otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen kadın sürücü aracını park ettiği otoparktan çıkarmak istedi. Sürücünün hakimiyetini kaybettiği araç ganyan bayiine çarptı. Araç, ganyan bayiinde oturan 61 yaşındaki Hakan Yolçakar'a çarptı. Araç ile işyerinin duvarı arasına sıkışan talihsiz adam, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Araç sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.