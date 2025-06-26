Silivri'de İşçi Servisi Alev Alev Yandı

İstanbul Silivri'de işçileri taşıyan servis otobüsü alev alev yandı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Silivri'nin Gümüşyaka Mahallesi ile Değirmenköy arasında sabah saatlerinde seyir halindeki işçi servisi henüz belirlenemeyen nedenle aniden alev aldı. Yangını fark eden sürücü hızla yolcuları araçtan tahliye etti. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle yol kenarındaki ekili tarım arazisi de zarar gördü. Aracın demir yığınına döndüğü olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL