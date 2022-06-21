Silivri'de iki tırın arasında kalan otomobildeki 5 kişi yaralandı Silivri'de iki tırın arasında kalan otomobildeki 5 kişi yaralandı Silivri'de iki tırın arasında kalan otomobildeki 5 kişi yaralandı. Silivri'de iki tırın arasında kalan otomobildeki 5 kişi yaralandı İSTANBUL - Silivri'de iki tırın arasında kalan otomobildeki 5 kişi yaralandı. Araç hurdaya dönerken, kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu. Kaza, saat 16.30 sıralarında Silivri TEM Otoyolu Selimpaşa mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. İki tırın arasında kalan otomobildeki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve itfaiye sevk edildi. Hurdaya dönen otomobildeki 5 kişiye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Kaza nedeniyle olay yerinde trafik yoğunluğu oluştu. İhlas Haber Ajansı / Yusuf Eker - 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Silivri'de iki tırın arasında kalan otomobildeki 5 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.