İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Haberler

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İki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Silivri'de iki araç kafa kafaya çarptı.

Silivri'de iki araç kafa kafaya çarptı. 2 sürücünün yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Silivri Kavaklı Mahallesi Fulya Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki araç kafa kafaya çarpıştı. Bir anlık dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada 2 sürücü yaralandı. Yaralı sürücüler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

(Yusuf Eker - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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