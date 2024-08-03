Üye Girişi
Haberler

Silivri'de Hayvan Barınağı Sorumlusu Para Karşılığı Hayvan Satıyordu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silivri'de hayvan barınağı sorumlusu ve 'Silivri Canları 2. Hayat Melekleri' adlı derneğin yöneticisi M.Y., kendisine ait olan barınağa bırakılan hayvanları para karşılığı sattığı ortaya çıktı. Şahıslar, 230 bin lira parayı dernek binasında teslim ettiği esnada yakalanarak gözaltına alındı.

Silivri'de hayvan barınağı sorumlusu ve 'Silivri Canları 2. Hayat Melekleri' adlı derneğin yöneticisi M.Y., kendisine ait olan barınağa bırakılan hayvanları para karşılığı sattığı ortaya çıktı. Şahıslar, 230 bin lira parayı dernek binasında teslim ettiği esnada yakalanarak gözaltına alındı.

30 Temmuz'da İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne başvuran bir kişi, "Silivri Canları 2. Hayat Melekleri" adlı derneğin yöneticisi M.Y'nin hayvanların tedavisi ve bakımı için kendisiyle anlaştığını, bu işlemler karşılığındaki ücretlerin dışında hesabına, M.Y yönetimindeki dernek ve farklı kişilerden yüklü miktarda para gönderildiğini ifade etti. Dernek yöneticisi M.Y'nin, bu paraların veterinerlik hizmeti dışında kalan kısmını nakit olarak talep ettiğini, ayrıca kendisinden aktarılan paralar karşılığında fazlaca fatura kesmesini istediğini iddia ederek ihbarda bulundu

Olayla ilgili 1 Ağustos tarihinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda dernek yöneticisi M.Y. ile dernek görevlisi A.M.H. gözaltına alındı. Dernek binasında yapılan aramada herhangi bir kaydı bulunmayan 230 bin liraya el konuldu.

Aynı zamanda hayvan barınağı bulunan derneğin yöneticisi M.Y'nin, vatandaşların barınakta bakılma kaydıyla bıraktıkları hayvanları yetkisini kötüye kullanarak, para karşılığı farklı kişilere sattığı ve ödemeleri kendi hesabına gönderttiği öğrenildi.

Ekipler tarafından M.Y'nin telefonunda yapılan incelemeler sonucunda köpeklerin bakımını ve tedavisini yapacağını söyleyerek birden fazla kişiden para aldığı, bu paralarla ilgili herhangi bir kayıt oluşturmadığı, vatandaşları dolandırdığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi. Dernek yöneticisi M.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, dernek görevlisi A.M.H., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hayvan Hakları Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

İsrail'den bölgedeki gerilimi daha da tırmandıracak bir suikast daha! Kassam Tugayları'nın üst düzey ismi öldürüldü

İsrail'den bölgedeki gerilimi daha da tırmandıracak bir suikast daha! Kassam Tugayları'nın üst düzey ismi öldürüldü

 Haniye'nin cenazesine katılmayan Mahmud Abbas tepkilerin odağında

Haniye'nin cenazesine katılmayan Mahmud Abbas tepkilerin odağında

 Kardeşini gözünü kırpmadan silahla vurdu! O anlar kamerada

Kardeşini gözünü kırpmadan silahla vurdu! O anlar kamerada

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Dünyanın en büyük elmacık kemikli modeli Anastasia Pokreshcuk tanga bikini giydi! Kalçası görenleri şaşı etti

Dünyanın en büyük elmacık kemikli modeli Anastasia Pokreshcuk tanga bikini giydi! Kalçası görenleri şaşı etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title