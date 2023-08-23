Silivri'de Havaya Ateş Açan Şüpheli Gözaltına Alındı

Silivri'de bir sanayi sitesinde havaya pompalı tüfekle ateş açan şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin tüfeği ruhsatsız olduğu belirlendi.

Uğur Samet AVCI / SİLİVRİ'de sanayi sitesinde havaya pompalı tüfekle ateş açan şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Mimarsinan Mahallesi'ndeki Sanayi sitesinde yaşandı. Şüpheli M.T. iddiaya göre, işyerinin önünde arkadaşlarıyla beraber yemek yediği sırada pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasından sonra, Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.Konuyla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri M.T.'yi gözaltına aldı.Şüpheli M.T ifadesi alınmak üzere Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Yapılan incelemelerde pompalı tüfeğin ruhsatsız olduğu tespit edildi.