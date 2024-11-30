Silivri'de Frenleri Boşalan Tır Bir Bina ile Çarpıştı

İstanbul Silivri'de park halindeki bir tır, frenlerinin boşalması sonucu istinat duvarını aşarak bir binaya çarptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, büyük bir tehlikenin atlatıldığı kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Silivri Yeni Mahalle Mehmet Silivrili Caddesi üzerinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Park halindeki bir tırın frenleri boşaldı. Kontrolden çıkan araç, boş bir araziden geçerek özel bir siteye ait istinat duvarını aşarak binaya çarptı. Olay sırasında evde kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önledi. Çarpmanın etkisiyle Figen ve Emrah Güvenir'in ikamet ettiği dairede hasar oluştu.

"Daha büyük bir felaket olabilirdi"

Ev sahibi Figen Güvenir, "Eşim ve çocuklar evden sadece 15 dakika önce çıkmışlardı. Evime bir tırın çarptığını öğrendim. Bu bölgede çocuklar da sürekli oynuyor. Bahçemizde ve çevrede diğer mahalle sakinlerinin de güvenliği söz konusu. İstiyoruz ki buraya bir kaldırım yapılsın. İyiki istinat duvarı vardı; yoksa daha kötü sonuçlar olabilirdi. Çok şükür ki sadece maddi hasarla atlattık" dedi.

Tır olay yerinden kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL