Silivri'de feci kaza: 4 yaralı - Haberler

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Silivri'de feci kaza: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Silivri'de feci kaza: 4 yaralı Silivri'de, henüz nedeni bilinmeyen trafik kazasında 4 kişi araç içerisine sıkıştı.

Silivri'de feci kaza: 4 yaralı

İSTANBUL - Silivri'de, henüz nedeni bilinmeyen trafik kazasında 4 kişi araç içerisine sıkıştı. Araçtan çıkarılan 2 yaralı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 16: 30 sıralarında Silivri TEM Otoyolu Selimpaşa mevkiinde İstanbul istikametinde meydana geldi. Kazanın sebebi henüz bilinmezken çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan 4 kişi sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine, sağlık ve itfaiye sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan 4 kişiden 2'si itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıları ilçedeki hastanelere kaldırdı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Yusuf Eker - 3. Sayfa

İstanbul İtfaiye Tragger 3. Sayfa Haberler

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