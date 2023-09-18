Silivri'de Fabrika Yangınına Sebep Olan Şahıs Gözaltına Alındı

İstanbul Silivri'de yol kenarındaki otları yakarak fabrika yangınına sebep olan E.K. gözaltına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, adli süreç devam etmektedir.

İSTANBUL Silivri'de yol kenarındaki otları yakarak fabrika yangınına sebep olan E.K. gözaltına alındı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Silivri ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde meydana gelen yangın tamamen söndürülerek soğutma çalışmalarına başlanılmıştır. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yol kenarındaki kuru otları yakarak yangının çıkmasına sebep olan E.K. isimli şahıs da gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli süreç devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.