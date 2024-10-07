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Silivri'de Eşini Çocuğunun Gözünde Darp Eden Adam Yakalandı

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Silivri'de çocuğunun gözleri önünde eşini darp eden Birkan Karakiraz, polis ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi. Olayda şiddete maruz kalan genç kadın tedavi altına alındı.

Silivri'de çocuğunun gözü önünde eşini darp eden adam yakalandı

İSTANBUL - Silivri'de çocuğunun gözü önünde eşini darp eden adam polis ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Silivri Fatih Mahallesi'nde 2 Ekim Çarşamba günü bulunan Leyla Sokak'ta Simge Karakiraz (26), resmi nikahlı eşi Birkan Karakiraz'la konuşmak için sahilde buluşmuştu. Buluşmaya kızı S.G.'yi de götüren genç kadın, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi tarafından darp edilmişti. Sahilde genç kadına birkaç kez tokat atan şahıs, çocuğunun çığlıklarına rağmen şiddete devam etmişti. Birkan Karakiraz, daha sonra evlerine giderek burada da genç kadını darp ve tehdit etmeye devam etmişti. Karakola giderek şikayetçi olan genç kadın tedavi altına alınmıştı. Konuyla ilgili Silivri nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığınca da soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri yaptığı çalışmaları neticesinde şüpheli Birkan Karakiraz'ı 06.10.2024 tarihinde Esenyurt ilçesinde yakalanarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri biten Kirakiraz adliyeye sevk edildi.

Silivri'de Eşini Çocuğunun Gözünde Darp Eden Adam Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Politika 3-sayfa Silivri Şiddet Hukuk Polis

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