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Silivri'de Depreme Yakalanan Fırıncıların Panik Anları Kamerada

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İstanbul Silivri'de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme hamur yoğururken yakalanan fırıncıların panik anları güvenlik kameralarına yansıdı. Fırıncılar, depremin başlamasıyla tezgahın altına saklanırken daha sonra binadan dışarı çıktılar.

Silivri'de elleri hamurlu fırıncıların depreme yakalanma anları kamerada

İSTANBUL - İstanbul'daki 6.2 büyüklüğünde depreme hamur yoğururken yakalanan fırıncıların panik anları kameraya yansıdı.

Marmara Denizi Silivri açıklarındaki depremin ardından Silivri Gümüşyaka'da depreme yakalanan fırıncıların panik anları kameraya yansıdı. Depreme elleri hamurlu bir şekilde yakalanan fırıncılar önce tezgahın altına saklandı. Fırıncılar daha sonra dışarı çıkarak binadan ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUSUF EKER - 3.Sayfa
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