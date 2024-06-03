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Silivri'de Boya İmalathanesinde Yangın Çıktı

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Silivri'de bir boya imalathanesinin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Silivri'de boya imalathanesinin deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangında dumanlar kilometrelerce uzaktan görülürken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Silivri Beyciler Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre boya imalathanesi yapan bir fabrikanın depo kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede çevreye yayıldı. Yangını fark eden fabrika çalışanları durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar sonrası çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.

Dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü

Kısa süre içerisinde fabrikanın birçok noktasına yayılan ve alevlerin yükseldiği yangında dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü. İtfaiye ekiplerinin yaptıkları müdahalelerin ardından yangın kontrol altına alındı.

Jandarma yolu kapattı

Yangın esnasında bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri yolu trafiğe kapattı. Yangın nedeniyle bölgede oluşan araç yoğunluğu ise yangının tamamen söndürülmesinin ardından normale döndü.

Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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