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Silivri’de Bıçaklı Saldırı: 4 Kişi Gözaltına Alındı

Silivri’de Bıçaklı Saldırı: 4 Kişi Gözaltına Alındı
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Silivri'de 14 yaşındaki bir çocuğa kar maskeli iki kişi tarafından gerçekleştirilen bıçaklı saldırıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Olayda bir saldırgan çocuğu bacağından bıçaklarken diğeri motosikletle beklemiş.

Silivri'de 14 yaşındaki çocuğun kar maskeli 2 şahıs tarafından uğradığı bıçaklı saldırıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki oğlu E.Y.E., 17 Nisan günü saat 15.45 sıralarında Silivri Yeni Mahalle Selcan Sokak üzerinde evine girmek üzereyken kar maskeli ve kasklı iki kişinin saldırısına uğramıştı. Şahıslardan biri çocuğu bacağından bıçaklarken, diğer saldırgan olay yerinde motosikletle beklemişti. Bıçaklı saldırgan, ardından hızla motosiklete binerek olay yerinden kaçmıştı. Çocuk ise hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında olayı gerçekleştirdiği belirlenen E.K.K. (16), Ö.O.Y. (17), U.A. (17), S.M. (17) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerince olayda kullanılan motosiklet ve kask da ele geçirildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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