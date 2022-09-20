Silivri'de balığa çıkan 20 yaşındaki gençten haber alınamıyor 3. Sayfa Haberleri Silivri'de teknesiyle denize açılan 20 yaşındaki gençten haber alınamıyor. Silivri'de teknesiyle denize açılan 20 yaşındaki gençten haber alınamıyor. Kayıp gencin bulunması için sahil güvenlik arama başlattı. Silivri'de dün saat 17.00 sıralarında Selimpasa Sahili'nden teknesiyle balığa çıkan 20 yaşındaki Recep Çelikel'den haber alınamıyor. İhbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Kuzey Marmara Grup Komutanlığı ekipleri genci bulmak için arama başlattı. Çelikel'in yakınlarının da sahilde bekleyişi sürüyor. Kayıp gencin amcası Ahmet Çelikel 'dün balığa çıkmış, telefonu bozuk olduğu için kimliğiyle birlikte eve bırakmış. Gece 21.00 gibi güvenlik birimlerine bilgi verdik. Arama çalışmaları başlatıldı. Şu ana kadar herhangi haber alamadık. İnşallah sağ salim bulunur "dedi. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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