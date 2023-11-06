Silivri'de asker eğlencesi sonrası silahla ateş eden kişi yakalandı

Silivri'de yapılan asker eğlencesi sonrası araç konvoyunda bir kişi silahla ateş etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı. Polis ekipleri, şüpheliyi tespit ederek gözaltına aldı.

SİLİVRİ'de asker eğlencesi sonrası yapılan araç konvoyunda araç içerisinden havaya silahla ateş eden kişi yakalandı.

Silivri Selimpaşa Mahallesi'nde 4 Kasım Cumartesi günü akşam saatlerinde asker eğlencesi sonrası araçlarla konvoy yapıldı. Konvoyda bir araç içerisinden dışarı silahla ateş eden kişi o anları cep telefonu kamerası ile kaydedip sosyal medya hesaplarından paylaştı. Yapılan paylaşımlar tepki alınca polis ekipleri, konu ilgili çalışma başlattı. Çlışmalarda görüntülerdeki şüphelinin M.E.K olduğu tespit edildi. M.K.E evinde silah ile yakalanarak polis merkezine götürüldü.