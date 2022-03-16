İSTANBUL (İHA) - Silivri'de araç dere uçtu bir kişi yaralandı

İSTANBUL İstanbul Silivri'de araç dereye uçtu. Sürücünün kayıp olduğu iddia edilince ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı. Yapılan araştırmalarda, sürücünün hafif yaralı olarak olay yerinden ayrıldığı ve sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Yapılan "Dereye özel bir aracın kaza yaparak düştüğü ve sürücünün kayıp olduğu" ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Olay yerine gelen Sağlık, Jandarma, İtfaiye ve arama kurtarma ekipleri kaza sonrası kayıp olduğu iddia edilen sürücüyü derede arama çalışmaları başlattı. Araç plakasından yola çıkan ekipler, aracın sahibine ulaştığında "Aracın kiralık olduğu, kaza sonrasında sürücünün hafif yaralı olarak olay yerinden ayrıldığı ve sağlık durumun iyi olduğu" bilgisiyle rahat bir nefes alarak arama çalışmalarını sonlandırdı.

Araç, çekici yardımıyla dereden çıkarılarak yediemin otoparkına çekildi.