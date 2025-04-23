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Silivri'de 23 Nisan Gösterisinde Deprem Panigi

Silivri'de 23 Nisan Gösterisinde Deprem Panigi
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Silivri Kamiloba Beyazlar Ortaokulu'nda 23 Nisan gösterisi yapan çocuklar, gösteri sırasında 6,2 büyüklüğünde bir deprem ile karşılaştı. Panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Silivri'de bir okulda 23 Nisan gösterisi yapan çocuklar depreme yakalandı. Panik anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Silivri Kamiloba Beyazlar Ortaokulu'nda çocuklar, 23 Nisan gösterisi yapmak için toplandı. Gösteri sırasında 6,2'lik deprem yaşandı. Deprem paniği yaşayan öğrenciler, kaçışmaya başladı. O anlar bir velinin cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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