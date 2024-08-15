Silivri'de 1 Ton Metamfetamin Ele Geçirildi

İstanbul'in Silivri ilçesinde jandarma ekiplerinin uyuşturucu imalatı yapıldığı ihbarı üzerine bir villaya yaptığı baskında, 1 ton 50 kilo metamfetamin ve bu maddeyi imal etmekte kullanılan 350 litre kimyasal sıvı ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleriyle birlikte ilçeye bağlı Çeltik Mahallesi'nde bir villada uyuşturucu imal edildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri yaptıkları araştırma neticesinde eve baskın düzenledi. Düzenlenen baskında villa içerisinde 1 ton 50 kilogram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ve 350 litre metamfetamin yapımında kullanıldığı değerlendirilen kimyasal sıvı ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin 1 adet 20 litrelik plastik kova içerisinde satışa hazır 10 kg metamfetamin, beyaz örtü üzerine serili 100 kilogram balçık halde metamfetamin, 5 adet teneke kutu içerisinde toplam 100 litre metamfetamin yapımında kullanılan sıvı kimyasal madde, 5 adet 50 litrelik plastik kova içerisinde toplam 250 litre metamfetamin yapımında kullanılan kristalize kimyasal madde, beyaz şeffaf poşet üzerinde serili toz halde 700 kilogram kristalimsi beyaz renkli madde ve 2 adet mavi saplı beyaz torba içerisinde toz halde 240 kilogram kristalimsi beyaz madde olduğu belirtildi. Ekipler ayrıca villada av tüfeği ve mermileri ele geçirdi. Olayla ilgili villaya giriş çıkış yaptığı ileri sürülen 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL