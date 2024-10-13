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Silivri D100 Karayolu'nda Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

Silivri D100 Karayolu'nda Zincirleme Kaza: 2 Yaralı
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Silivri D100 Karayolu'nda meydana gelen kazada iki otomobil takla atarken, 2 kişi yaralandı. Olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

Silivri D100 Karayolu'nun Parkköy mevkiinde kazaya karışan iki otomobil takla atarken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında D100 Karayolu'nun Parkköy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan iki otomobil sürücüsünden biri, diğerine arkadan çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle takla atarken, kazayı yapan sürücünün otomobili de yoldan çıkarak takla attı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta devrilirken, kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, kaza nedeniyle trafikte aksama yaşandı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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