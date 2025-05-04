Silivri D-100 Karayolu'nda Tehlikeli Sürüş

Silivri D-100 Karayolu'nda makas atarak ilerleyen sürücü trafiği tehlikeye düşürdü.

Silivri D-100 Karayolu'nda saat 13.30 sıralarında İstanbul istikametinde seyir halinde olan özel bir otomobil, trafiği hiçe sayarak tehlikeli hareketlerde bulundu. Kendi canını ve diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atan sürücü, yoğun trafikte makas atarak ilerledi. Tehlikeli hareketler yürekleri ağza getirdi. Seyir halindeki başka bir araç kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücünün ardı ardına yaptığı şerit ihlalleri dikkat çekti. - İSTANBUL