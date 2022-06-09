Silivri açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı - Haberler

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Silivri açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Silivri açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Silivri açıklarında arızalanarak sürüklenen ve içerisinde 4 kişi bulunan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Silivri açıklarında arızalanarak sürüklenen ve içerisinde 4 kişi bulunan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Konu ile ilgili olarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Silivri açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 4 kişi bulunan 8,5 metre boyundaki tekne, KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Silivri Limanı'na emniyetle yanaştırıldı" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 3. Sayfa Haberler

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