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Silivri Açıklarında Meydana Gelen Deprem Sonrası Vatandaşlar Parklara Sığındı

Silivri Açıklarında Meydana Gelen Deprem Sonrası Vatandaşlar Parklara Sığındı
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İstanbul Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından, Beylikdüzü'nde yaşayan vatandaşlar evlerine giremeyerek parklara ve karavanlarına yerleşti. Deprem korkusuyla geceyi dışarıda geçiren aileler ateş başında ısınırken, yaşadıkları panik ve endişeyi dile getirdi.

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Beylikdüzü'nde evlerine girmek istemeyen vatandaşlar geceyi geçirmek için parklara ve karavanlarına gitti.

Marmara Denizi Silivri açıklarında öğlen saatlerinde 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından deprem korkusu nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlar geceyi geçirmek için Beylikdüzü'nde Sahil'de parklara ve karavanlarını tercih etti. Ateş başında ısınan vatandaşlar, battaniyelerine sarılarak akşamı geçirdi.

Depremden dolayı dışarı çıkan Halise Orak, "Çoluk çocukla evdeydik neye uğradığımızı şaşırdık. Çocuklarla hepimiz buraya kaçtık. Ateş yaktık soğuk olduğu için. Arabada kalacağız bebekte var. Onu da arabaya koyacağız" dedi.

Geceyi dışarıda geçireceğini söyleyen bir vatandaş ise, "Ateş başında olacağız ya da arabada kalacağız" diye konuştu - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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