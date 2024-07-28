Silifke'deki liman şantiyesinde çıkan yangın söndürüldü

Mersin'in Silifke ilçesindeki liman şantiyesinde çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahale etmesi ile söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Taşucu Kum Mahallesi mevkiinde bulunan Ceyport limanın şantiyesinde molozların olduğu bölgede yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle alanda bulunan malzemelere de sıçrayarak büyüdü. Olay yerine itfaiye ve arazözler ile yangın söndürme helikopterleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangının alevleri ve dumanları ilçenin bir çok noktasında görüldü. Yaklaşık 3 saatte söndürülen yangın sonrası soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Yerleşim yerlerine sıçramadan ekiplerin aralıksız müdahalesiyle söndürülen yangının molozların ve çöplerin bulunduğu alandan başladığı öğrenildi. - MERSİN