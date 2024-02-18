Silifke'de sulama kanalına düşen araç sürücüsü hayatını kaybetti
Mersin'in Silifke ilçesinde sulama kanalına düşen hafif ticari aracın sürücüsü Selahattin Turgut hayatını kaybetti. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç, çekici yardımıyla kanaldan çıkarıldıktan sonra Turgut'un cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mersin'in Silifke ilçesinde sulama kanalına düşen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Selahattin Turgut yönetimindeki 38 RH 585 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak Sayağzı Mahallesi'ndeki sulama kanalına devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Suya gömülerek gözden kaybolan araç, yapılan çalışmalar sonucu çekici yardımıyla kanaldan çıkarıldı. Sudan çıkarılan sürücü Selahattin Turgut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Turgut'un cenazesi hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN