Silifke'de sulama kanalına düşen araç sürücüsü hayatını kaybetti

Mersin'in Silifke ilçesinde sulama kanalına düşen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Selahattin Turgut yönetimindeki 38 RH 585 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak Sayağzı Mahallesi'ndeki sulama kanalına devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Suya gömülerek gözden kaybolan araç, yapılan çalışmalar sonucu çekici yardımıyla kanaldan çıkarıldı. Sudan çıkarılan sürücü Selahattin Turgut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Turgut'un cenazesi hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN