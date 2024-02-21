Silifke'de Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Mersin'in Silifke ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Mehmet S. (18) idaresindeki 3 APH 43 plakalı otomobil, Mersin'den Antalya istikametine seyir ederken Silifke ilçesi Yeşilovacık Mahallesi D-400 karayolu üzerinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Takla atan otomobildeki sürücü Mehmet S. ile yanında bulunan Ahmet U. (32) olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN