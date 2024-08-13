Silifke'de Orman Yangını: Ekipler Bölgeye Sevk Edildi

Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı, ekipler bölgeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Evkafçiftliği Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Yangının fark edenler durumu orman işletme ekiplerine bildirdi. Olay yerine arazözlerle birlikte orman işçileri sevk edildi. Karadan müdahale edilen orman yangını için bölgeye helikopterde gönderildiği öğrenildi.

Yangının büyümemesi için ekiplerin yoğun mücadele ettiği öğrenildi. - MERSİN