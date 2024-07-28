Silifke'de Liman Şantiyesinde Büyük Yangın

Mersin'in Silifke ilçesinde liman şantiyesinde çıkan ve biranda büyüyen yangına ekipler hem havadan hem karadan müdahale ediyor.

Olay, İlçeye bağlı Taşucu Kum Mahallesi mevkiinde bulunan Ceyport limanın şantiyesinde molozların olduğu bölgede yangın çıktı. Yangın büyüyerek limanın alt yapısında kullanılacak malzemelere de sıçrayarak büyüdü. Olay yerine itfaiye ve arazözler ile yangın söndürme helikopterleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürerken alevler ve dumanlar ilçenin bir çok noktasında görülmeye başlandı.

Yerleşim yerlerine sıçramasına karşı ekiplerin aralıksız müdahalesinin sürdüğü bildirildi. - MERSİN