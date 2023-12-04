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Silifke'de kaza: 3 kişi yaralandı

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Mersin'in Silifke ilçesinde D-400 Karayolu Boğsak Tünelinde meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı. İki aracın karıştığı kazada, otomobil sürücüleri ve bir yolcu yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mersin'in Silifke ilçesi D-400 Karayolu Boğsak Tünelinde iki aracın karıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Silifke istikametine seyir halinde olan G.İ. yönetimindeki 34 E 1134 plakalı otomobil Boğsak Tünelinde önünde seyreden M.K. yönetimindeki 33 CBP 21 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 33 CBP 21 otomobil takla atarak ters döndü. Kazada, otomobil sürücüleri G.İ., M.K. ve 33 CBP 21 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan M.Ş. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar Ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza nedeniyle tünel içinde trafik terk şeritten kontrollü olarak verilirken, araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe tamamen açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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