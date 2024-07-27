Silifke'de çıkan yangın kontrol altına alındı

Mersin'in Silifke ilçesinde bir bahçede çıkan yangında 3 dönüm zarar gördü, karadan ve havadan müdahale ile alevler ormana sıçramadan söndürüldü.

Yangın, ilçeye bağlı Yeşilovacık Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle bir bahçede yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Bölgeye itfaiye, 3 arazöz, 2 su tankı ve bir helikopter sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak büyümeden söndürüldü.

Ormana sıçramadan söndürülen ancak 3 dönüm alanın zara gördüğü yangın bölgesinde soğutma çalışmasının sürdüğü bildirildi. - MERSİN