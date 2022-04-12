Silifke'de çeşitli suçlardan aranan 32 kişi tutuklandı - Haberler

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Silifke'de çeşitli suçlardan aranan 32 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Silifke'de çeşitli suçlardan aranan 32 kişi tutuklandı

Mersin'in Silifke ilçesinde çeşitli suçlardan aranırken yakalanan 108 kişiden 32'si tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Mersin'in Silifke ilçesinde çeşitli suçlardan aranırken yakalanan 108 kişiden 32'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri faili meçhul olaylar ile aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 15 açıktan, 15 işyeri, 2 motosiklet hırsızlığı, 3 yağma, 13 dolandırıcılık, 8 nitelikli dolandırıcılık ve 1 oto hırsızlığı olmak üzere 57 olayı aydınlattı.

Aranan şahıslara yönelik de çalışma yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 108 kişiyi yakalarken, 32 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yaptığı operasyonlarda aramalarda yapan ekipler, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 kesici alet, 2 çalıntı motosiklet ile 1 çalıntı araç, 2 adet ikiz plakalı araç ele geçirildi.

11 bin 433 aracı da kontrol eden ekipler, bin 978 araca 1 milyon 203 bin 339 lira cezai işlem uygularken, 109 araç trafikten men edildi. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık, Silifke, Tragger, Mersin, 3. Sayfa, Haberler

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