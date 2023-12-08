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Silifke'de Ambulansa Arkadan Çarpan Otobüs Devrildi

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Mersin'in Silifke ilçesinde yaralı taşıyan ambulansa arkadan çarpan otobüs devrilerek yan yattı. Olayda otobüs sürücüsü ve yanındaki bir kişi yaralandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde yaralı taşıyan ambulansa arkadan çarpan otobüs devrilerek yan yattı.

Edinilen bilgiye göre, D-400 Karayolu Silifke'den Aydıncık ilçesi istikametine giden 33 EBS 96 plakalı yaralı taşıyan ambulansa, Akdere Mahallesi sınırlarında, E.C yönetimindeki 50 ACD 445 plakalı otobüs arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisi ile otobüs yan yatarken, otobüs sürücü ve yanında bulunan bir kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kazanın olduğu bölgeye ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansta bulunan yaralı ve kazada yaralananlar Silifke Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mersin Trafik Kazaları 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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