Silifke'de 6 İş Yerinden Hırsızlık Yapan Şüpheli Yakalandı

Mersin'in Silifke ilçesinde 6 ayrı iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli, güvenlik kameralarınca tespit edilerek yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke İlçesinde meydana gelen iş yerinden ve kurumdan hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlatan ekipler, bölgedeki güvenlik kameraları görüntülerini inceledi. Yapılan incelemede, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelinin M.U. olduğunu belirleyen ekipler, zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelmede şüphelinin, Taşucu Mahallesi'nde 6 ayrı iş yerinden 1 cep telefonu, 5 bin lira para,1 güvenlik kamerası,10 alkollü içecek, 2 dizüstü bilgisayar, çeşitli bijuteri ve takı malzemeleri hırsızlığına karıştığı belirlendi.

Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - MERSİN