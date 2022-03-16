Silifke'de 6 bin 500 lira sahte para ele geçirildi - Haberler

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Silifke'de 6 bin 500 lira sahte para ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Silifke'de 6 bin 500 lira sahte para ele geçirildi

Mersin'in Silifke ilçesinde 2 şüphelinin üzerinde yapılan aramada 65 adet sahte 100 TL ele geçirildi.

MERSİN (İHA) - Mersin'in Silifke ilçesinde 2 şüphelinin üzerinde yapılan aramada 65 adet sahte 100 TL ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke KOM Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, Atatürk Bulvarı'nda İ.Ü. ve G.D. isimli şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 65 adet sahte 100 TL'lik banknotlar ele geçirildi. Şüphelilerle ilgili yasal işlem başlatıldı. Ekiplerin ilçede yaptığı diğer çalışmalarda ise bir depoda 12 bin adet doldurulmuş sigara ele geçirilirken, D-400 Karayolu üzerinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 160 paket kaçak sigara ele geçirildi. Her iki olayda 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - MERSİN

Silifke'de 6 bin 500 lira sahte para ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Atatürk Bulvarı, Türk Lirası, Mersin, 3. Sayfa, Haberler

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