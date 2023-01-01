Silifke Cumhuriyet Başsavcılığından cinsel istismar açıklaması

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı, Anamur'da bir çocuğa yönelik birden fazla kişi tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen cinsel istismar olayıyla ilgili 3 şahsın gözaltına alındığını, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şahısların adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını bildirdi.

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı, Anamur'da bir çocuğa yönelik birden fazla kişi tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen cinsel istismar olayıyla ilgili 3 şahsın gözaltına alındığını, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şahısların adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını bildirdi. Savcılık, karara itiraz edildiğini ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, "Bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde mağdur S.Y'nin Anamur ilçesinde birden fazla kişi tarafından cinsel istismara uğradığı yönünde çıkan haber ve paylaşımlar sebebiyle bir basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Mağdur S.Y'nin yaşamış olduğu olayların öğrenilmesi üzerine mülhakatımız Anamur Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma işlemlerime başlanılmıştır. Mağdurun pedagog eşliğinde ayrıntılı beyanı alınarak ifadesinde belirttiği kişilerin tespit ve teşhisi üzerine 29 Aralık 2022 tarihinde şüpheliler S.Ş, K.Ş, M.Ç gözaltına alınmışlardır. Şüphelilerin ifadelerinin alınmasına müteakip cinsel istismar suçundan tutuklanmaları istemiyle 30 Aralık 2022 tarihinde çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol altına alınmalarına karar verilmiştir. Anılan karara aynı gün mülhakatımız Anamur Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edilmiş olup itiraz değerlendirme aşamasındadır. Soruşturma çerçevesinde mağdur hakkında koruma kararı alınmış olup, soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi. - MERSİN