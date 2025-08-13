Şile Otoyolu'nda Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Şile Otoyolu'nda Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şile Otoyolu'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, ormanlık alana uçtu. Kazada sürücü Yelda Karaduman (40) ağır yaralanarak yaşamını yitirdi.

Şile Otoyolu'nda kontrolden çıkan otomobil ormanlık alana uçtu. Kazada, otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Şile Otoyolu'nda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kontrolden çıkarak otoyol kenarındaki ormanlık alana uçtu. Kazada, otomobil sürücüsü Yelda Karaduman (40), ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Karaduman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Özlem Çerçioğlu'nun 3 yıl önceki konuşması gündem oldu

AK Parti rozetini takmaya hazırlanırken eski sözleri gündem oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 bin nüfuslu ilçenin belediye başkanı 'Hizmet' diye makam aracını paylaştı

Yeni makam aracını "Hizmet" diye paylaşan belediye başkanı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.